«Художника легко обидеть»: кто чаще всего страдает от профессионального выгорания

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 27

Психолог Занковский: выгоранию на работе в первую очередь подвержены врачи и учителя

«Художника легко обидеть»: кто чаще всего страдает от профессионального выгорания

Фото: www.globallookpress.com / Bernard Jaubert

Читайте нас в: Дзен Новости

Если вы просто штампуете на заводе детали — вы вне зоны риска.

Под конец года у многих офисных сотрудников начинается профессиональное выгорание. Но мало кто знает, что этому подвержены, в первую очередь, люди определенного склада характера.

На эту тему с изданием Газета. Ру побеседовал заведующий лабораторий психологии труда, эргономики, инженерной и организационной психологии Института психологии РАН, доктор психологических наук Анатолий Занковский.

«Прежде всего, это представители так называемых социономических профессий, их еще называют „человек-человек“ — медработники, учителя, юристы. Как правило, люди в этих профессиях имеют сильное эмпатическое чувство. Они склонны к некому сочувствию, мечтанию, идеализации своей работы, ее значения», — говорит врач.

Также, по его словам, более подвержены профессиональному выгоранию люди творческих профессий.

«Обидеть художника легко», — добавил психолог.

По его мнению, чем больше когнитивно-психологический компонент работы, тем выше риск выгорания. Например, если вы просто штампуете на заводе детали — вы менее всего подвержены опасности.

Но самый опасный случай — это интроверты и люди с низкой самооценкой. Также могут страдать из-за снижения тонуса продуктивности холерики и меланхолики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как поднять себе настроение в Новый год.

-2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
71.33
1.40 75.66
1.48
Кролик не подведет: каким знакам поможет татуировка с символом Нового год...

Последние новости

21:02
Будет еще больнее. В Европе занервничали из-за ответа России на потолок цен
20:43
«За закрытыми дверями»: какие тайны скрывает брак Агутина и Варум
20:30
«Художника легко обидеть»: кто чаще всего страдает от профессионального выгорания
20:18
Во Франции ввели талоны на дрова
20:01
Воздушные замки Киева: «мирный саммит» не сможет состояться без участия России
19:50
Кролик не подведет: каким знакам поможет татуировка с символом Нового года

Сейчас читают

«Ровно 100 долларов в кармане»: как Лолита осталась без банкета из-за бедности
Из-за чего смартфон может взорваться прямо в руках
Тихановская хочет украсть Новый год у белорусов
Как семьям с детьми и беременным будут выплачивать пособия в 2023 году

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023