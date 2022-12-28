«Художника легко обидеть»: кто чаще всего страдает от профессионального выгорания

Если вы просто штампуете на заводе детали — вы вне зоны риска.

Под конец года у многих офисных сотрудников начинается профессиональное выгорание. Но мало кто знает, что этому подвержены, в первую очередь, люди определенного склада характера.

На эту тему с изданием Газета. Ру побеседовал заведующий лабораторий психологии труда, эргономики, инженерной и организационной психологии Института психологии РАН, доктор психологических наук Анатолий Занковский.

«Прежде всего, это представители так называемых социономических профессий, их еще называют „человек-человек“ — медработники, учителя, юристы. Как правило, люди в этих профессиях имеют сильное эмпатическое чувство. Они склонны к некому сочувствию, мечтанию, идеализации своей работы, ее значения», — говорит врач.

Также, по его словам, более подвержены профессиональному выгоранию люди творческих профессий.

«Обидеть художника легко», — добавил психолог.

По его мнению, чем больше когнитивно-психологический компонент работы, тем выше риск выгорания. Например, если вы просто штампуете на заводе детали — вы менее всего подвержены опасности.

Но самый опасный случай — это интроверты и люди с низкой самооценкой. Также могут страдать из-за снижения тонуса продуктивности холерики и меланхолики.

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