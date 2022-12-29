«Следующий год будет решающим»: Зеленский назвал главную цель Украины

При этом он не забыл упомянуть и Запад, заявив, что он «снова нашел себя» благодаря Незалежной.

Возвращение военнопленных и восстановление целостности страны — такие главные цели и планы Украины в конфликте с Россией в предстоящем году. Об этом заявил глава государства Владимир Зеленский в обращении к Верховной раде.

«Цель — восстановить территориальную целостность Украины и освободить всех, кто в плену», — сказал Зеленский.

Он также добавил, что страна стала помощником Западу в поиске себя, и подчеркнул — 2023 год будет решающим. Кроме того, среди других задач Украина продолжит сближение с ключевыми партнерами и будет пытаться открыть новые мировые возможности для страны.

Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, мирный план Украины, в рамках которого заявлены цели об освобождении военнопленных и восстановление территориальной целостности, не имеет никакого веса. На данный момент в нем не учтены новые реалии — присоединенные к России новые регионы. Кроме того, по словам главы МИД РФ, требования Зеленского по вопросу переговоров с Россией неадекватны. Россия и дальше продолжит достигать заявленных ранее целей спецоперации.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что предложение российской стороны по демилитаризации и денацификации Украины лучше выполнить «подобру-поздорову», в противном случае этот вопрос решат Вооруженные силы РФ.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

30 сентября глава государства подписал указ о вхождении в состав России четырех новых регионов — ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей. Перед этим в них прошли референдумы, на которых абсолютное большинство жителей поддержали решение о вступлении в состав РФ. Сейчас российские военнослужащие продолжают решать поставленные задачи в рамках СВО.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем обернется безразличие ВСУ к брошенным трупам солдат.