Зеленского требуют привлечь к ответственности за русский язык

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Глава киевского режима нарушил принятый им же закон.

Фото, видео: Emil Helms/AP/TASS; 5-tv.ru

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Главе киевского режиса Владимиру Зеленскому, похоже, не писаны законы, которые он сам же и принимал. Его не оштрафовали за использование русского языка.

Напомню, в интервью американскому телеканалу глава киевского режима забыл и английский, и мову — в итоге перешел на русский. Чем вызвал негодование у жителей страны, ведь говорить по-русски им категорически запрещено.

Теперь Зеленского требуют привлечь к ответственности. Но языковой омбудсмен жалобы игнорирует. Хотя сама является ярой сторонницей откровенно националистической инициативы.

Языковой закон оказался очень кстати, когда киевским властям потребовалось замять скандал с пыточными. Главе офиса Зеленского Кириллу Буданову* выписали штраф за разговоры на русском.

Русский язык на Украине

После госпереворота 2014 года власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, включая русский язык. В 2019 году Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.

Кроме того, в декабре 2025 года украинский парламент поддержал законопроект, исключающий русский язык из перечня, подлежащих защите.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.

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