«Ушла, когда начались деньги»: Дробыш мог лишить Славу всех ее хитов

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 25

Продюсер Виктор Дробыш признался, что иногда хочет забрать все хиты певицы Славы

«Ушла, когда начались деньги»: Дробыш мог лишить Славу всех ее хитов

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Продюсер не так часто становится героем скандалов. Однако есть пара артистов, которые знатно потрепали ему нервы.

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш вспомнил о конфликте с певицей Славой. С ним артистка сотрудничала еще в середине нулевых, а на самом пике внезапно решила прекратить сотрудничество с Дробышем. По сей день композитор не понимает, зачем певица подавала на него в суд, желая «соскочить».

По словам композитора, он бы мог тогда «забрать» многие хиты исполнительницы, как поступают правообладатели, прощаясь с артистами, но не стал этого делать.

«Близкий человек меня предал — певица Слава. Взяла и ушла, когда начались деньги. Я вполне мог забрать песни „Одиночество“, „Попутчица“, „Расскажи мне, мама“ и так далее. Я бы забрал эти десять песен, и петь бы она могла только „Взвейтесь кострами, синие ночи!“ или какую-нибудь чепуху, которую она пытается где-то найти», — объяснил Дробыш в интервью Любови Терлецкой.

Продюсер предполагает, что не стал поступать подобным образом из-за длительной дружбы, которая связывает их. При этом Дробыш признался, порой ему хочется все обрубить на корню в вопросе со Славой.

«Иногда правда хочется. Иногда послушаешь какие-то интервью и поджимает так! И думаешь: а может взять сейчас и сказать: „Вы пойте, но без моих“. Но видите, по факту не сделал я ничего», — заключил Виктор Дробыш.

Кроме того, композитор припомнил и конфликт с Прохором Шаляпиным. Артист до сих пор обижен на продюсера. Из-за чего -- неизвестно. А Дробыш, в свою очередь, по прошествии времени с улыбкой на лице говорит о знаменитости. Хотя раньше отмечал — в случае с Шаляпиным он пожалел о сотрудничестве. Ведь думал, что в певце действительно есть талант, хотя и оно не так.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего Виктор Дробыш переругался с Настасьей Самбурской.

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