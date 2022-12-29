Глава МИД РФ Лавров назвал условие для возможной работы России с Западом

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 30

Глава МИД РФ Лавров: Россия вернется к работе с Западом лишь на новых началах

Глава МИД РФ Лавров назвал условие для возможной работы России с Западом

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

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С начала спецоперации Запад ввел против РФ рекордное количество санкций. Поэтому прежние подходы при диалоге больше не сработают, отметил дипломат.

Если Россия и возобновит совместную работу с Западом, то она будет на новых началах, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

«Один из уроков состоит в том, что если и когда мы вернемся к совместной работе, то вести ее придется на новых началах, поскольку прежние подходы больше не работают», — сказал Лавров.

К слову, с весны 2022 года Запад ввел рекордное количество санкций против России. Как отмечал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, для их прочтения понадобятся не одни сутки. При этом антироссийские санкции больше всего ударили по Европе и США. Там повысились цены на элекроэнергию, топливо и продукты питания. Возможно, это только начало. Ведь недавно Евросоюз ввел потолок цен на российскую нефть.

Экономика же России выстояла и показала неплохие результаты. Разорвать ее в клочья не удалось. При этом адаптационный период к западной санкционной политике в стране продолжается. Но уже сейчас можно утвердить — сценарии алармистов о проблемах в российской экономике не реализовались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Европе отреагировали на ответ меры по вопросу введения потолка цен на нефть.

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