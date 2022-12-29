В РФ цены на электроэнергию в декабре достигли исторического максимума

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 195

Всему виной плановые и внеплановые ремонтные работы на энергетической инфраструктуре.

В РФ цены на электроэнергию в декабре достигли исторического максимума

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Читайте нас в: Дзен Новости

Отключение нескольких энергоблоков атомной электростанции «Росатома» привело к непривычному повышению стоимости электроэнергии в декабре. Сейчас они уже достигли 1800 рублей за один мегаватт в час. Однако эксперты отмечают, что скоро ситуация примет положительные обороты.

«Резкий скачок произошел из-за одновременного вывода нескольких блоков АЭС в плановые и внеплановые ремонты. Генерирующие компании включали тепловые станции, чья энергия дорожает из-за роста цен на газ. Регуляторы утверждают, что „нехарактерная“ ситуация с отключением большого объема АЭС завершилась и цены уже пошли вниз», — сообщает газета «Коммерсант».

Как отмечает издание, стоимость растет только в отношении коммерческих потребителей, для обычного населения тарифы снижаются искусственным образом.

Самое известное повышение цен на рынке на сутки вперед (РСВ) наблюдалось с 19 по 26 декабря: индекс возрос на 20,6% год к году, до 1700 рублей за один мегаватт в час. Именно 24 декабря цифра побила исторический рекорд: индекс более 1800 рублей за один мегаватт в час. Это выше предыдущего максимума, зарегистрированного летом прошлого года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что биржевые цены на нефть стали выше после введения потолка на топливо из РФ.

-2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
71.33
1.40 75.66
1.48
Ждет беда: кому категорически нельзя надевать амулет или наносить тату с ...

Последние новости

10:56
Крайние меры: Игорь Петренко погасил рекордный долг по алиментам
10:34
«Готов идти до конца»: Рогозин опубликовал первое фото после операции
10:28
Лавров: РФ не готова вести переговоры с Украиной по «формуле мира» Зеленского
10:20
Власти Украины заявили о воздушной тревоге и взрывах на всей территории страны
10:06
Сергей Кириенко наградил десантников за доблесть, проявленную в зоне СВО
10:00
Ждет беда: кому категорически нельзя надевать амулет или наносить тату с Кроликом

Сейчас читают

«Ровно 100 долларов в кармане»: как Лолита осталась без банкета из-за бедности
Из-за чего смартфон может взорваться прямо в руках
Тихановская хочет украсть Новый год у белорусов
Как семьям с детьми и беременным будут выплачивать пособия в 2023 году

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023