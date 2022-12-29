«Балаган с маргиналами»: Захарова раскритиковала работу Мюнхенской конференции

Позиция России по поводу Мюнхенской конференции по безопасности не изменилась, отметила официальный представитель МИД Мария Захарова. Отвечая на вопрос корреспондента «Известий» на еженедельном брифинге, она отметила, что некогда это была уважаемая конференция.

«Сейчас это балаган с антироссийской направленностью, который под видом выстраивания диалога с российским обществом приглашает маргиналов, причем вскармливают сначала их на собственные же деньги, ставят антироссийские задачи, а потом приглашают в качестве независимых экспертов. Веселая карусель, с кем там выстраивать конструктивный диалог, с кем там что обсуждать?» — отметила представитель МИД.

Захарова пояснила, что также значительно упал уровень экспертизы организации. Даже во время начала пандемии коронавируса западные страны пытались игнорировать обстановку в мире.

«При этом параллельно бегущей строкой шла информация о том, что в странах Европы, во Франции зафиксированы первые случаи COVID-19, уже Италия полыхала из-за пандемии и так далее, и так далее. Вот вот этот диссонанс от того, что происходит за окном и к каким последствиям все это может привести и тем, что они обсуждали, было настолько очевидным, что не заметить это было невозможно», — вспомнила представитель МИД.

Дипломат добавила, что основными вопросами для обсуждения должны были стать биозащита, кооперация, координация действий, логистика, сопряжение усилий по недопущению распространения.

«Ни слова об этом, ни одного. И через соответственно месяц уже это все бабахнуло на весь мир, понимаете? Вот уровень экспертизы: два года мир не занимался ничем, кроме как ковидом, а за неделю до этого лучшие якобы умы вот этой североатлантической стратагемы не могли предугадать то, что уже было очевидно даже обывателям», — эмоционально заметила Захарова.

Представитель МИД отметила, что именно поэтому Россия считает перспективными лишь те площадки, которые способны обеспечивать изложение всех точек зрения и объективно реагировать на реальность.

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