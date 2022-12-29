Дегустация и лекции: в Москве выберут лучшие продукты российского производства

Опыт с импортозамещением у России уже есть, причем немалый.

В условиях санкций одна из главных проблем российского общества — импортозамещение. В следующем году стартует конкурс «Московское качество — 2023», который проводит Московская торгово-промышленная палата (МТПП) и «Вечерняя Москва».

«Вспомните санкции 2014 года. Да спасибо им огромное! Многие российские производители благодаря им наконец-то смогли попасть на прилавки. То же самое, я уверен, будет и в следующем году — благодаря усилиям бизнеса и Московской торгово-промышленной палаты», — заявил президент МТПП Владимир Платонов.

Москвичи смогут выйти на прямой диалог с производителями и узнать, как выбирать по-настоящему качественные продукты. Это касается молочных продуктов, мяса, рыбы, птицы и так далее. Позже в Москве организуют фестивали, где сами горожане смогут продегустировать продукцию и выбрать лучшую.

«Мы хотим объединить молоко и мороженое. И тогда поздней весной или летом в Москве пройдет фестиваль, в котором, я уверена, будут участвовать и производители этой продукции, и, конечно, многие тысячи горожан: мороженое любят все», — рассказала зампредседателя комитета МТПП по развитию предпринимательства в агропромышленном комплексе Марина Петрова.

Также будущие фестивали в Москве помогут небольшим фермерским хозяйствам, которые делают качественный продукт, но не имеют широкой огласки.

«Есть также идея рассказать и показать москвичам, как работают профессиональные дегустаторы. Ведь пробовать могут все, а вот дегустировать — нет! Этому нужно учиться — так же, как профессии сомелье», — отметил советник президента МТПП Игорь Афонин.

Ранее 5-tv.ru писал о заявлении США о том, что Россию нельзя изолировать от всего мира санкциями.