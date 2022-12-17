В Штатах признали, что Россию нельзя изолировать от всего мира санкциями

Санкции нарушили потоки капиталов и товара, повысив инфляцию в мире, нанеся вред всем.

В Штатах признали, что Россию нельзя изолировать от всего мира при помощи ограничительных мер. Об этом в своем материале для издания 19FortyFive написал эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли.

«Финансовые санкции не заморозили российскую экономику и не помешали России экспортировать энергоносители», — говорится в публикации.

Также отмечено, что финансовые ограничительные меры не привели оборонную промышленность России в тупик. Санкции нарушили потоки капиталов и товара, повысив инфляцию в мире.

Автор добавил, что рестрикции нанесли вред всем, в том числе государствам, прибегнувшим к ним. По мнению эксперта, в будущем финансовое давление на такие страны, как Россия и Китай может стать опасным для американской стороны, а также их союзников.

Перед этим в Евросоюзе утвердили девятый пакет санкций против РФ, включивший в себя новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, при каких условиях Сербия введет санкции против РФ.