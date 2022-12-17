В Штатах признали, что Россию нельзя изолировать от всего мира санкциями
19FortyFive: РФ является важной и большой, такие страны нельзя просто так отрезать
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
Санкции нарушили потоки капиталов и товара, повысив инфляцию в мире, нанеся вред всем.
В Штатах признали, что Россию нельзя изолировать от всего мира при помощи ограничительных мер. Об этом в своем материале для издания 19FortyFive написал эксперт в сфере безопасности Роберт Фарли.
«Финансовые санкции не заморозили российскую экономику и не помешали России экспортировать энергоносители», — говорится в публикации.
Также отмечено, что финансовые ограничительные меры не привели оборонную промышленность России в тупик. Санкции нарушили потоки капиталов и товара, повысив инфляцию в мире.
Автор добавил, что рестрикции нанесли вред всем, в том числе государствам, прибегнувшим к ним. По мнению эксперта, в будущем финансовое давление на такие страны, как Россия и Китай может стать опасным для американской стороны, а также их союзников.
Перед этим в Евросоюзе утвердили девятый пакет санкций против РФ, включивший в себя новый контроль и ограничения на экспорт товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности России.
Ранее 5-tv.ru писал о том, при каких условиях Сербия введет санкции против РФ.
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