Не успел: Панайотов всю жизнь мечтал познакомиться с Эдуардом Артемьевым

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 87

Александр Панайотов признался, что всю жизнь мечтал познакомиться с ушедшим Эдуардом Артемьевым

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пятаков; Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Великий композитор ушел из жизни в возрасте 85 лет.

Певец Александр Панайотов признался, что всю жизнь мечтал познакомиться с композитором Эдуардом Артемьевым и соприкоснуться с его искусством. К сожалению, сделать этого он не успел — сегодня маэстро умер в одной из московских больниц.

«К сожалению, я не был знаком. Я всю жизнь мечтал соприкоснуться, но не успел. И хотелось, конечно, поучаствовать в его концерте недавнем, но так и не получилось у меня, и графики не совпали, и, к сожалению, не успел с ним поработать», — прокомментировал Александр Панайотов.

Эдуард Артемьев попал в больницу в начале декабря из-за обострившихся проблем со здоровьем. Затем его сын Артемий сообщил, что композитор находится в реанимации. Причина его смерти до сих пор неизвестна, как и болезни, с которыми он попал в больницу.

«Он был, конечно, великим музыкантом, глубоким, тонкочувствующим. Потрясающий мелодист, потрясающий музыкант. Потрясающая гармония и музыка, которую всегда когда слушаешь, покрываешься мурашками, а это первый признак мастерства», — отметил Панайотов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему умер музыкант Александр Шевченко.

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