Чувствовал себя обделенным: почему умер музыкант Александр Шевченко

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 3 802

Композитор Лоза назвал беспокойство из-за невостребованности причиной смерти Шевченко

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalya Loginova; Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

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Каждый автор песен мечтает, чтобы его творчество слушал весь мир. Но зачастую известны лишь исполнители.

Смерть музыканта и автора песен Александра Шевченко может быть связана с глубокими переживаниями из-за ненужности и нереализованности в профессии. Об этом сообщил певец, композитор Юрий Лоза в беседе с 5-tv.ru. По словам вокалиста, при жизни артист был очень отзывчивым и мягким человеком.

«Мы приятельствовали много лет, такой добродушный очень, как-то вот с ним просто легко было общаться. Конечно, главным для него была музыка. Не был в достаточной степени реализован, потому что те песни, которые он писал для кого-то — мы их знаем. У него есть свои замечательные, но их покрутили, конечно, мало», — отметил певец.

Лоза уверен, что если бы песни Шевченко были хорошо раскручены, то стали бы настоящими хитами в российском шоу-бизнесе. Вероятно, могли бы конкурировать с привычными любимыми песнями россиян. Вокалист считает, что его скончавшийся приятель серьезно беспокоился из-за своей невостребованности, это повлияло на сердце.

«Ну, конечно, как у всех нас. Нет человека, у которого нет проблем. Я беспроблемных людей не знаю. Что-нибудь, да не так. Он был невостребованным. Нет ни одного человека невостребованного, который об этом бы совсем не думал. Я не верю, что кто-то говорит: „а мне плевать“. Конечно, ему было не плевать, он хотел бы, чтобы его песни слушало большее количество людей, чтобы он сам получил то, что заслуживает», — объяснил Лоза.

Юрий рассказал про прошедшую церемонию вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон». Его удивило, что на мероприятии мелькало много артистов и знаменитостей, которые купались во всеобщей любви и славе. Поклонники обожают их, ведь из уст этих людей звучат любимые хиты.

«А потом в конце прошел список авторов, которые прочесть теоретически невозможно за эти десять секунд, что он там стоял, этими маленькими буковками. <…> Все эти авторы чувствуют себя немножко обделенными вниманием и славой», — отметил Юрий.

О кончине Александра Шевченко стало известно 26 декабря, деятель культуры умер в возрасте 61 года. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Из-под пера Шевченко вышли такие знаменитые песни, как: «Зимний сон» и «Первый снег» в исполнении Алсу, «Без вины виновата я» для Ирины Аллегровой, «Две ночи и два дня» в исполнении Татьяны Овсиенко и многие другие.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что коллеги говорят о жизни и смерти юмориста Александра Пономаренко.

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