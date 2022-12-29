Человек-эпоха: каким Эдуард Артемьев остался в памяти Дюжева

Знаменитый актер рассказал о необычном даре ушедшего из жизни музыканта.

В возрасте 85 лет скончался легендарный российский композитор Эдуард Артемьев. 5-tv.ru дозвонился до актера Дмитрия Дюжева, чтобы сообщить ему новость об утрате. Близко знакомый с музыкантом артист рассказал, каким был Артемьев при жизни.

Звезда «Бумера» не может смириться со скоропостижной смертью композитора. По словам актера, уход из жизни Артемьева — большая потеря не только для страны и культуры, но и для него лично.

«Это был талантливейший человек, который пальцами, как кистями художник, рисовал на полотне. Он, нажимая на клавиши, изменял наши души, когда мы слышали его музыку», — поделился скорбью знаменитость.

Дюжев отметил, что у Артемьева был невероятный талант видеть кинокадр и подбирать к нему музыку. По словам артиста, визуальные образы заставляли композитора слышать ноты.

«Когда он смотрел на городской пейзаж, на природу, в его голове возникали ноты, и потом это уже выстраивалось в целое произведение», — объяснил звезда экранов.

Актер добавил, что у музыканта был утонченный вкус и чувство стиля, однако он никогда его не заботился о привлекательности. По словам Дмитрия, Эдуард Артемьев не уделял внимания внешним украшениям.

«У него внутри был огромный мир искусства в разных его проявлениях. Это человек-эпоха. Его музыка изменила мою жизнь и мою душу», — в завершение разговора подчеркнул Дюжев.

Ранее 5-tv.ru писал, как отреагировал близкий друг Артемьева режиссер Сергей Никоненко на новость о смерти композитора.