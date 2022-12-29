Варшавер: мало молодых талантов приходит на смену таким великим композиторам, как Артемьев

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 822

Эдуард Артемьев скончался в возрасте 85 лет.

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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Эдуард Артемьев был великим человеком, талант которого невозможно повторить. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказал заслуженный деятель искусств России, директор театра «Ленком» Марк Варшавер.

Он признался, что не был знаком с покойным Артемьевым лично, но всегда уважал его и ценил. По словам Варшавера, такой гений скопировать невозможно. Безусловно, Россию покинула великая эпоха.

«Я знаю, что это замечательный композитор, прелестный совершенно. Крайне жалко, что такие, как он, уходят из жизни. И к сожалению, на смену таким большим, великим композиторам мало приходят таких же», — поделился чувствами Марк Варшавер.

Композитор Эдуард Артемьев скончался в возрасте 85 лет. Информацию в переписке с 5-tv.ru подтвердил его сын Артемий.

Незадолго до своей смерти Эдуард Николаевич был госпитализирован в больницу, в отделение реанимации. После обследования наряду с двусторонней пневмонией у него обнаружили сердечную недостаточность и проблемы со спиной.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, каким Эдуард Артемьев остался в памяти Дмитрия Дюжева.

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