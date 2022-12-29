Пьяные гости и мишура: как уберечь питомцев от Нового года

Никогда не бросайте вашего питомца одного дома в эту страшную для него ночь.

С приближением праздников нам становится все веселее, а вот нашим животным — не очень. Наши пушистые друзья очень страдают в Новый год, ведь им предстоит иметь дело с шумными фейерверками, а тем, кому попались недобросовестные хозяева — с отравлением мишурой и другими украшениями.

Как сделать так, чтобы избавить себя от лишних хлопот в новогоднюю ночь и сделать своего питомца счастливым? Все очень просто: придерживаться всего лишь нескольких советов, пишет Сибкрай.ру.

Петарды и фейерверки

Самое главное — всегда держите собаку на поводке! Старайтесь выходить гулять в дневное время, так как с наступлением темноты начинаются взрывы. Повесьте на ошейник адресник с вашим номером телефона и именем собаки. На всякий случай, добавьте еще номера близких. Обязательно проверьте, не сможет ли собака выкрутиться из ошейника, а лучше сразу надевать шлейку — она крепче держится. Всегда успокаивайте собаку, и никогда не ругайте ее за то, что она боится громких звуков.

Когда вы вернулись домой, включите погромче телевизор или музыку, чтобы перебить звуки с улицы. Желательно, звуки природы — они успокаивают наших любимцев. Закройте форточки и завесьте все шторами. Сделайте для животного укрытие, где бы он смог спрятаться в случае панической атаки. Совсем тревожным собакам или кошкам можно дать успокоительные, а также лакомства, игрушки.

Новогодние украшения и елка

Очень важно сделать так, чтобы у животных не было прямого доступа к елке и игрушкам. Но это не всегда удается, поэтому нужно закрепить новогоднее дерево понадежнее. Или, как вариант, купить маленькую елку и поставить ее на возвышение.

От новогоднего дождика советуем вообще отказаться, ведь он слишком опасен и для кошек, и для собак. Каждый год от этого украшения погибает очень много питомцев. Из украшений на елку выбирайте пластиковые, чтобы не обидно было, когда кто-то мохнатый «случайно» его смахнет на пол. Обязательно выключайте гирлянды из розеток, если ложитесь спать или выходите из комнаты.

Еда с новогоднего стола

Конечно, очень хочется дать кусочек колбасы или сыра своему питомцу, который смотрит такими грустными глазами на каждого гостя за столом. Но, увы, не стоит этого делать. Отравление и нагрузка на органы — не самый лучший исход новогодней ночи, не правда ли?

Поэтому, закрывайте за собой дверь на кухню, когда готовите еду. Не оставляйте животных без присмотра у праздничного стола, приготовьте специальные вкусняшки для животных и давайте только их. И самое важное — объясните гостям, что давать вашим пушистым хвостам можно, а что — нет.

Нетрезвые гости

Сразу объясните своим гостям правила поведения у себя в доме: где всегда закрывать двери (например, если они будут выходить на балкон), а куда лучше не соваться. Не давайте собакам контактировать с пьяными гостями — они могут вызвать агрессию у питомца. А некоторые люди никогда не общались с животными и могут не так себя повести, что также спровоцирует вашу собаку.

Постоянно проверяйте, как ваш питомец. Особенно, если в гостях есть дети. Научите их правильно гладить собак и общаться.

Если вы вышли на улицу в новогоднюю ночь — обходите стороной пьяные компании, ведь собакам, как правило, не нравятся «странные люди, которые кричат и шатаются».

Если вы вообще уходите в новогоднюю ночь в гости — ни в коем случае не оставляйте вашего питомца одного в такое страшное для него время. Попросите кого-то посидеть с ним у вас дома, или берите с собой!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делать, если питомец съел «дождик» или мишуру с елки.