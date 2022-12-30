Хороший отдых — залог успеха: китайский совет дня на пятницу, 30 декабря

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 21

Вам нужно на природу, чтобы насладиться прекрасным вокруг.

Хороший отдых — залог успеха: китайский совет дня на пятницу, 30 декабря

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 30 декабря?

Пятница предназначена для тотального отдыха. Энергии дня требуют перезагрузки, релакса, внимания к потребностям тела. Не сопротивляйтесь, разрешите себе отдых.

Совет дня: в пятницу стоит выбраться на природу, на неспешную прогулку среди зимних деревьев. Вдохнуть предновогоднего зимнего волшебства. Вываляться в снегу и прибежать домой в мокрых варежках. Если погода и природа не позволяю лес — сходите в музей. Главное — дать глазам в этот день насладиться прекрасным.

Предостережение дня: не планируйте на пятницу никакие важные дела — все равно их не удастся сделать как следует. Отправьте на каникулы внутреннего перфекциониста и разрешите себе честное предновогоднее безделье.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.

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Хороший отдых — залог успеха: китайский совет дня на пятницу, 30 декабря

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