Математики спасут Москву от пробок

Российские ученые заранее будут проверять, как строительство объектов повлияет на автомобильный трафик.

Исполнить новогоднюю мечту всех москвичей собираются математики. Они изобретают формулу спасения города от пробок. Российские ученые приступили к разработке принципиально новой программы, которая распределит транспортные потоки в мегаполисах.

Как пишут «Известия», она позволит прогнозировать, как строительство новой дороги, возведение станций метро и зданий или любое другое изменение инфраструктуры повлияет на дорожное движение. И поможет избежать пробок. Или по меньшей мере их сократить.

Кроме того, новая модель сможет рассчитать, где лучше возводить тот или иной объект, чтобы не нагружать дороги. Сегодня для этого в России используют в основном иностранные программы, которые были разработаны еще 30 лет назад. Сейчас же предполагается ввести новый оригинальный подход на основе новейшего отечественного программного обеспечения. Которое, по мнению экспертов, значительно превосходит западные аналоги.