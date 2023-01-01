Стилист вывела две идеальных «формулы подбора нарядов» на первое свидание

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 41

Стилист Герман назвала платье и мужской пиджак эффектным луком для первого свидания

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zach Dodds; 5-tv.ru

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Классическая женственность уже не в моде. А вот нотки брутальности сыграют девушке на руку при встрече с молодым человеком.

Удачный образ — один из главных козырей для девушки на первом свидании. Как ни крути, но молодые люди чаще всего встречают избранниц по одежке, и только потом можно выкладывать все карты: харизма, характер, интеллект. Как это все красиво «упаковать» в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала Марина Герман, эксперт в области fashion-тенденций и истории моды и персональный стилист по подбору «гардероба для жизни».

По словам собеседницы, романтичный, женственный образ уже не работает так, как раньше. Во-первых, понятие женственности сегодня сильно размыто, во-вторых, враг моды — постоянство. Она — «дама» непредсказуемая, с характером, но и плохого не посоветует. Любите платья — здорово, для свидания — подходит, но добавьте к образу мужские детали, советует эксперт.

«Есть две „формулы“, как женственно, классно и просто одеться на свидание. Первая — микс стилей, когда, например. Выбираем романтичное платье с воланами — миди или мини, неплотные колготки и добавляем жокейские сапоги-трубы, на каблуках или плоской подошве. Таким образом мы миксуем образ и получаем красивый нетривиальный лук», — отмечает стилист.

Составляющие второй «формулы» — платье-футляр мини-формата и объемный жакет пиджачного кроя. Так, подчеркивает эксперт, снова получается образ на контрасте. Вроде и женственно, но не примитивно, с претензией на смелость и независимость.

«Эти „формулы“ всегда работают, это смотрится красиво, интересно, вы показываете творческую натуру, потому что миксуете стили. Поэтому желаю всем отличных свиданий», — заключила Марина Герман.

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