Полиция проверяет журналиста Парфенова за неуведомление о двойном гражданстве
Публицист должен был сообщить в соответствующие органы об изменении статуса еще в 2017 году, но не сделал этого.
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
За неуведомление о гражданстве Израиля полиция проверяет журналиста Леонида Парфенова. Об этом сообщает РИА Новости.
«Оперативники проводят проверку в отношении Парфенова по факту наличия гражданства Израиля», — приводит агентство слова собеседника.
Согласно данным источника, журналист получил израильское гражданство еще в 2017 году, но почему-то не уведомил соответствующие органы. По утверждению собеседника агентства, сейчас Парфенов находится в Грузии.
В середине ноября МВД России объявило издателя Петра Верзилова* в розыск по подозрению в совершении уголовного преступления. По словам адвоката Верзилова Леонида Соловьева, разыскиваемого обвиняют в сокрытии двойного гражданства. Предположительно, издатель не сообщил о наличии гражданства Канады.
Ранее 5-tv.ru писал о том, могут ли лишить израильского гражданства Ксению Собчак.
* — признан иноагентом в РФ.
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