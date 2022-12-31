Бойся своих желаний: чего хотел Юра Шатунов за три дня до смерти

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева Эксклюзив 80

Экс-участник «Ласкового мая» Серков: Юра Шатунов за три дня до смерти жаловался на усталость и хотел отдохнуть

Фото, видео: Филиппов Алексей / ТАСС; 5-tv.ru

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Сергей Серков и Юра Шатунов общались незадолго до смерти.

Экс-участник первого состава «Ласкового мая» Сергей Серков рассказал, когда и о чем разговаривал со своим коллегой и другом Юрой Шатуновым перед смертью. По словам музыканта, диалог состоялся за три дня перед уходом артиста в мир иной, ничего не предвещало беды.

«За три дня как он ушел, мы переписывались, созванивались. Я как раз писал новый трек, а он был на гастролях. Я ему написал: «Как дела?». А он: «Я все на гастролях, уже третий месяц почти». Я говорю: «Ну ты колбасишь!» Единственное, он пожаловался на усталость и сказал, что хочет отдохнуть. Я ему сообщил, что пишу новый трек, он в ответ: «Молодец, умничка», — вспомнил в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru Сергей Серков.

Сергей Сурков — один из тех людей, с кем Юрий Шатунов подружился сразу. Мальчики познакомились еще в детдоме, а потом и вместе попали в коллектив благодаря его создателю Сергею Кузнецову. С уходом Серкова из коллектива 1989 году молодые люди не растеряли дружбу — на протяжении всех лет общались, созванивались, радовались за творческие успехи друг друга. А 23 июня Сергея застала врасплох трагическая новость о кончине Юры. Музыкант ушел из-жизни в результате острой сердечной недостаточности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-солист «Ласкового мая» думает о проклятии группы.

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Бойся своих желаний: чего хотел Юра Шатунов за три дня до смерти

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