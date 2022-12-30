Экс-солист «Ласкового мая» ответил на слухи о проклятии группы: «Такова судьба»

В предыдущие годы из жизни ушли более десяти участников коллектива. Общественность терзает вопрос — кто следующий?

Участник первого состава группы «Ласковый май» Сергей Серков ответил на слухи о проклятии коллектива. Сегодня нет в живых уже более десяти человек, имевших отношение к группе. И одна из главных потерь случилась летом этого года — не стало любимого солиста проекта — Юрия Шатунов, а вслед за ним мир покинул и человек, стоявший у его истоков — основатель коллектива Сергей Кузнецов. Общественность теперь гадает — кто следующий?

Однако, считает Сергей Серков, никакого проклятия не существует. Все случившееся — стечение обстоятельств, уверен он.

«Каждый человек со своей индивидуальной кармой. Что с людьми происходит — это индивидуально, это не распространяется ни на какой круг общения, все это чушь. Да, ушел мой товарищ неожиданно, за ним Сергей Кузнецов. Такова судьба. Больше нечего сказать», — прокомментировал музыкант в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

Сергей Сурков — солист первого состава группы «Ласковый май», рос в том же интернате, где Юра Шатунов. Причем Сергей оказался там раньше. Мальчики, познакомившись, быстро нашли общий язык, а потом и попали в один коллектив. В 1989 году Сергей принял решение покинуть группу. Затем работал в таких музыкальных проектах, как «Мама» и «Чернила для пятого класса», созданных автором «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым. Спустя 18 лет Сурков вернулся в «Ласковый май» и проработал в нем целых 12 лет. После 2019 года музыкант выступает сольно.

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