Беременная Надежда Ангарская сообщила о пополнении в семье

Звезда Comedy Woman взяла домой нового питомца.

Актриса и певица Надежда Ангарская поделилась в личном блоге трогательным видео со щенком. Вместе с сыном Давидом она отправилась в питомник и выбрала девочку возрастом два с половиной месяца. Крошечного нового друга тут же заботливо спрятала за пазуху и повезла в магазин. Там звезда Comedy Woman купила малышке все необходимое — от миски и корма до теплой лежанки.

«Выбор был очевиден. Это что за кошка у меня вторая? Вот такое животное сегодня взяли себе. Ну что, надо выбирать, как ее будут звать, Давид. Два с половиной месяца, девка. Ну все, будем кусать мамку Надьку», — с нежностью говорила артистка, с собачкой в руках.

Пока мама и сын раздумывают над именем. Мальчик предложил назвать ее Алисой, а Надежда Ангарская выбрала кличку Гера. В семье знаменитости это не первый питомец, у них также есть кот. Актриса после первого собачьего шопинга пожаловалась на траты — почти 18 тысяч рублей только на самое необходимое! Хорошо, говорит, выбрали мелкую породу, а то на какого-нибудь алабая пришлось бы работать всем домом.

40-летняя Ангарская ждет ребенка от 35-летнего тренера по футболу Николая Федчука. С избранником она познакомилась в клубе, где под его руководством тренируется Давид. По словам певицы, у нее с возлюбленным все серьезно, и свадьба не за горами. Торжество пара планирует устроить летом. В личном блоге звезда делится подробностями беременности — рассказывает о токсикозе и вернувшихся лишних кило, что она с таким трудом сбросила прежде. Но ничто не омрачает ожидания, скоро семья станет больше еще на одного мальчишку.

Давида Ангарская родила в первом браке с иорданским певцом Раедом Бани. Музыкант увидел выступление будущей жены в сети и потерял голову. Сначала они записали совместную песню, а потом и узаконили отношения. Свадьбу сыграли в 2013 году. Спустя пять лет исполнительница сообщила о расставании, одной из причин называла бешеную ревность со стороны Бани.

Крест на личной жизни Ангарская после развода не ставила, но вот становиться мамой во второй раз на пятом десятке не собиралась. Ранее 5-tv.ru сообщал, что беременность теледиве предсказал астролог.

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