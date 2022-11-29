«Такая сильная Венера у тебя»: астролог предсказал Ангарской беременность

Звезда Comedy Woman не собиралась на пятом десятке рожать ребенка. А забеременев, вспомнила — ее предупреждали о переменах в жизни.

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская, лишь недавно признавшаяся в беременности, вспомнила, как еще в начале 2022 года астролог ей предсказала интересное положение.

«Я была на одной передаче, где встретилась с астрологом, которая мне сказала: „Такая сильная Венера у тебя, ты родишь в следующем году“. Я думаю: „Нет, стопудово нет“. В августе прихожу к своему врачу и все, две полосочки», — поделилась Ангарская на федеральном канале.

К слову, беременность стала приятным удивлением не только для поклонников, но и для самой юмористки. Хотя она не раз признавалась, что не одинока и готова вновь стать женой. При этом о своем спутнике не распространялась. Лишь недавно рассекретила историю знакомства с ним. Оказалось, что повстречала она любимого благодаря сыну Давиду, который занимается спортом. детский тренер-то Ангарскую и заинтересовал.

Но ни имени, ни фамилии загадочного мужчины она не назвала. Но благодаря истории знакомства стало понятно — Надежда Ангарская имеет в виду футболиста Николая Федчука, который впоследствии и подтвердил — он будущий папа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Оксана Федорова ответила на слухи о беременности.