Маленький сын Александра Овечкина поучаствовал в тренировке «Вашингтон Кэпиталз»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 16

Четырехлетний наследник прославленного хоккеиста не только уверенно стоит на льду, но и забивает голы!

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; twitter / Washington Capitals; 5-tv.ru

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Российский хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин привел четырехлетнего сына Сергея на тренировку. В официальном Twitter клуба появилось трогательное видео с парнишкой в спортивной форме на льду. Наследник прославленного игрока показал, что умеет уже не только передвигаться во внушительном обмундировании, но и забивать голы.

Первое время Сережа только наблюдал за тренировкой. Потом под наблюдением папы вышел на лед и отработал приемы атаки. Ворота закрывал полевой игрок команды, а сын Овечкина с шайбой пытался его обыграть. Мальчик долго готовился к удару, после чего загнал шайбу — она прошла прямо под ногами вратаря, который картинно-сокрушенно упал на колени. Зрители на стадионе разразились овациями.

В этом году Александр Овечкин стал еще на шаг ближе к вечному рекорду Уйэна Гретцки. В начале декабря на матче с «Ванкувером» он оформил дубль, и теперь на счету российского форварда 793 шайбы. Он занял третье место в списке лучших снайперов за всю историю НХЛ. Чтобы побороть Грецки, ему нужно забить еще 101 шайбу, до второго места — всего восемь. Осенью Овечкин вошел в список лучших игроков века в НХЛ по версии The Hockey Writers.

Хоккеист женат на дочери покойной актрисы Веры Глаголевой Настасье Шубской. Свадьбу влюбленные сыграли в 2016 году, в 2018-м на свет появился их первенец Сергей. Мальчика назвали в честь брата Овечкина. В 2020 году у пары родился второй сын Илья. Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему семья спортсмена считает своим домом Россию, хотя большую часть времени проводит в США.

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