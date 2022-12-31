Организатор конкурса «Евровидение» назвал трудным решение об исключении России

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 20

Европейский вещательный союз отстранил РФ еще 25 февраля 2022 года в связи с ситуацией на Украине.

Организатор конкурса «Евровидение» назвал трудным решение об исключении России

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Читайте нас в: Дзен Новости

Отстранение России от участия в международном музыкальном конкурсе «Евровидение» оказалось непростым для руководства. Об этом заявил организатор состязания Мартин Эстердаль в эфире радио BBC 4. Он отметил, что политическая позиция Евросоюза оказалась сильнее свободы творчества. А песни на конкурсе всегда отражали дух времени и главные его события.

«(Решение об исключении России. — Прим.ред.) было сложным. И сейчас сложно. То, что думает Европа, очень сильно влияет на конкурс», — сказал Эстердаль.

Тем не менее, добавил организатор «Евровидения», запрет на участие российских артистов в мероприятии «соответствует ценностям Запада — солидарности, взаимовыручке и объединению через музыку». По словам Эстердаля, настроение и чувства Европы формируют социальный контекст события.

«Когда мы говорим, что мы вне политики, мы всегда должны отстаивать основные и высшие ценности демократии», — подчеркнул он.

К слову, именно украинская группа в 2022 году заняла первое место в состязании. И вопреки запретам и постулатам вроде «вне политики» подняла флаг страны и проскандировала соответствующие лозунги.

Европейский вещательный союз (EBU) озвучил свое решение об исключении российских конкурсантов 25 февраля 2022 года, сразу после начала спецоперации по защите Донбасса. По мнению союза, участие РФ бросило бы тень на обеспокоенную украинским кризисом команду «Евровидения», а выход на сцену россиян нанес бы ущерб репутации конкурса.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему экс-участник «Евровидения» от России Дмитрий Колдун буквально пропал в дальнейшем. После «Фабрики звезд» карьера певца стремительно шла в гору, он представлял страну на крупнейшем музыкальном конкурсе, за которым ежегодно наблюдает весь мир. Но вскоре лицо артиста все реже стало украшать большие концерты и телешоу.

Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 31 декабря

Последние новости

8:31
«Выживают сильнейшие»: Киркоров назвал самых преданных сцене артистов
8:20
Организатор конкурса «Евровидение» назвал трудным решение об исключении России
8:09
Канцлер ФРГ Шольц в новогодней речи заверил в дальнейшей поддержке Украины
8:00
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 31 декабря
7:49
Сын Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой побывал на Кремлевской елке
7:37
Япония по дипломатическим каналам заявила протест КНДР после ракетных пусков

Сейчас читают

Какие виды налогового вычета можно получить в 2023 году и как их оформить
Дорогие гробы и рыдающие знаменитости: самые громкие похороны 2022-го
В Китае обозначили главное преимущество Армии России перед ВСУ
Как обухом по голове: Никоненко в шоке из-за смерти своего друга Артемьева

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023