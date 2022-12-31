Организатор конкурса «Евровидение» назвал трудным решение об исключении России

Отстранение России от участия в международном музыкальном конкурсе «Евровидение» оказалось непростым для руководства. Об этом заявил организатор состязания Мартин Эстердаль в эфире радио BBC 4. Он отметил, что политическая позиция Евросоюза оказалась сильнее свободы творчества. А песни на конкурсе всегда отражали дух времени и главные его события.

«(Решение об исключении России. — Прим.ред.) было сложным. И сейчас сложно. То, что думает Европа, очень сильно влияет на конкурс», — сказал Эстердаль.

Тем не менее, добавил организатор «Евровидения», запрет на участие российских артистов в мероприятии «соответствует ценностям Запада — солидарности, взаимовыручке и объединению через музыку». По словам Эстердаля, настроение и чувства Европы формируют социальный контекст события.

«Когда мы говорим, что мы вне политики, мы всегда должны отстаивать основные и высшие ценности демократии», — подчеркнул он.

К слову, именно украинская группа в 2022 году заняла первое место в состязании. И вопреки запретам и постулатам вроде «вне политики» подняла флаг страны и проскандировала соответствующие лозунги.

Европейский вещательный союз (EBU) озвучил свое решение об исключении российских конкурсантов 25 февраля 2022 года, сразу после начала спецоперации по защите Донбасса. По мнению союза, участие РФ бросило бы тень на обеспокоенную украинским кризисом команду «Евровидения», а выход на сцену россиян нанес бы ущерб репутации конкурса.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему экс-участник «Евровидения» от России Дмитрий Колдун буквально пропал в дальнейшем. После «Фабрики звезд» карьера певца стремительно шла в гору, он представлял страну на крупнейшем музыкальном конкурсе, за которым ежегодно наблюдает весь мир. Но вскоре лицо артиста все реже стало украшать большие концерты и телешоу.