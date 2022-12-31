Звезды и политики проводили в последний путь композитора Эдуарда Артемьева

В последней путь великого музыканта проводили деятели культуры и политики.

В Москве прощаются с композитором Эдуардом Артемьевым. Коллеги и друзья покойного пришли в храм Большого Вознесения на Никитской улице, чтобы проводить легендарного музыканта в последний путь.

Отпевание и прощание Артемьева посетили многие люди творчества и политики. Среди гостей были министр культуры Ольга Любимова, спецпредставитель президента и РФ Михаил Швыдкой, помощник президента Владимир Мединский. Глава государства Владимир Путин отправил венок на церемонию прощания и выразил слова соболезнования.

Также проститься с композитором пришли актер Сергей Шакуров, близкий друг Артемьева — режиссер Никита Михалков с женой Татьяной и другие.

Великий композитор скончался в возрасте 85 лет 29 декабря. Коллеги и друзья были шокированы скоропостижной смертью творческого деятеля. Он оставил после себя неизмеримое культурное наследие, российские зрители уже вряд ли смогут представить многие советские фильмы без его музыки.

Эдуард Артемьев был госпитализирован в больницу с коронавирусом в начале декабря. Врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию и сердечную недостаточностью причина смерти музыканта не сообщается. Похоронят знаменитого композитора Ваганьковском кладбище. Как отметили в союзе кинематографистов России, церемония пройдет в закрытом формате.

Ранее Дмитрий Дюжев рассказал 5-tv.ru, что у Артемьева был необычный талант, который помогал ему в работе.