Путин выразил соболезнования Ватикану в связи со смертью Бенедикта XVI

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Папе Франциску в связи со смертью Бенедикта XVI. Российский лидер подчеркнул, что при понтифике происходило активное развитие контакта между Российской православной церковью и Римской.

Состояние бывшего Папы Римского резко ухудшилось накануне его кончины. Утром 31 декабря Бенедикт XVI ушел из жизни в монастыре в Ватиканских садах. Ему было 95 лет, причина смерти не сообщается.

Экс-главу Ватиканской церкви похоронят 5 января. Прощальную церемонию возглавит Папа Римский Франциск. Она пройдет на площади Святого Петра.

Бенедикт XVI — первый Папа за несколько последних веков, который самовольно покинул должность при жизни. Престол понтифик занимал с 2005 по 2013 год.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бенедикт XVI стал первым за столетия Папой Римским из Германии.