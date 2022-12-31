Путин выразил соболезнования Ватикану в связи со смертью Бенедикта XVI

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 16

Глава РФ отметил, что Бенедикт XVI способствовал развитию связи РПЦ и Римской церкви.

Путин выразил соболезнования Ватикану в связи со смертью Бенедикта XVI

Фото: www.globallookpress.com / Stefano Spaziani

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования Папе Франциску в связи со смертью Бенедикта XVI. Российский лидер подчеркнул, что при понтифике происходило активное развитие контакта между Российской православной церковью и Римской.

Состояние бывшего Папы Римского резко ухудшилось накануне его кончины. Утром 31 декабря Бенедикт XVI ушел из жизни в монастыре в Ватиканских садах. Ему было 95 лет, причина смерти не сообщается.

Экс-главу Ватиканской церкви похоронят 5 января. Прощальную церемонию возглавит Папа Римский Франциск. Она пройдет на площади Святого Петра.

Бенедикт XVI — первый Папа за несколько последних веков, который самовольно покинул должность при жизни. Престол понтифик занимал с 2005 по 2013 год.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бенедикт XVI стал первым за столетия Папой Римским из Германии.

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