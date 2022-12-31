На балкон, порезать и опрыскать: как сохранить живую новогоднюю елку

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 22

Флорист: после покупки живую елку нужно подержать в холоде

На балкон, порезать и опрыскать: как сохранить живую новогоднюю елку

Фото: Depositphotos / SergKovbasyuk

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На стволе дерева после покупки нужно обязательно сделать свежий срез

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова объяснила, как спасти елку от осыпания. Об этом она рассказала агентству URA.RU.

«Если вы живете в регионе, где сейчас стоят морозы, то елку после покупки сначала нужно подержать в холоде (на балконе — Прим.ред.), чтобы она потихонечку отошла, оттаяла. Сразу ее заносить в комнату нельзя, ведь это резкий стресс», — говорит эксперт.

По ее словам, после этого необходимо сделать на стволе свежий срез и поставить ее в емкость с водой.

Флорист добавила, что елку нельзя ставить рядом с батареями — это сразу же приведет к осыпанию хвои. А вот регулярное увлажнение воздуха в помещении позволит продлить срок ее службы. Сделать это можно при помощи увлажнителя воздуха или опрыскивания хвои из пульверизатора.

По мнению эксперта, лучше всего ведет себя в домашних условиях сосна или пихта.

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