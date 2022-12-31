Под салатики и мандарины: что россияне будут смотреть в новогоднюю ночь

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 353

Россияне выбрали топ-10 отечественных новогодних фильмов

Под салатики и мандарины: что россияне будут смотреть в новогоднюю ночь

Фото: Кадр из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!», реж. Эльдар Рязанов, 1975 г.

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«Чародеи», «Карнавальная ночь» и другие картины — в топе жителей нашей страны.

«Мосфильм» попросил зрителей назвать три самых, по их мнению, новогодних отечественных фильма. Естественно, главным фильмом оказалась «Ирония судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова.

На втором месте — лента Константина Бромберга «Чародеи». Далее — «Карнавальная ночь» Рязанова, «Морозко» и «Новогодние приключения Маши и Вити». В десятку также вошли «Эта веселая планета», «Елки», «Зигзаг удачи», «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Джентльмены удачи».

Напомним, что недавно советская картина «Ирония Судьбы» в новом рейтинге издания The Hollywood Reporter пополнила топ лучших иностранных рождественских комедий.

По мнению тех, кто составлял данный рейтинг, сюжет фильма Рязанова является довольно безумным, а музыка очень хорошо запоминается зрителю.

«Иронию судьбы» впервые продемонстрировали зрителям в СССР 1 января 1976 года. Аудитория премьерного показа достигла 100 миллионов! Восторг был настолько велик, что по многочисленным просьбам, картину показали повторно 7 февраля. Популярный журнал «Советский экран» по результатам опроса признал его лучшим фильмом года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие фильмы посмотреть на праздниках.

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