Угроза нацбезопасности: в США обеспокоились здоровьем Байдена

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 61

Federalist: состояние здоровья Байдена несет угрозу нацбезопасности США

Угроза нацбезопасности: в США обеспокоились здоровьем Байдена

Фото: www.globallookpress.com / Oliver Contreras - Pool via CNP

Читайте нас в: Дзен Новости

Американского лидера назвали «машиной по производству ляпов».

Постоянные оговорки президента США Джо Байдена — свидетельство серьезных проблем со здоровьем, и это несет угрозу нацбезопасности страны. Об этом пишет обозреватель онлайн-журнала Federalist Джордан Бойд.

«Не секрет, что президент Джо Байден находится уже не в лучшем физическом и когнитивном состоянии», — указала журналистка в статье.

Бойд назвала американского лидера «машиной по производству ляпов» и отметила, что почти каждый раз, открывая рот, Байден подвергает страну риску. Она также обратила внимание, что курьезные ситуации с президентом США регулярно попадают в тренды соцсетей.

К слову, очередной подобный конфуз приключился с Байденом совсем недавно, во время визита в Вашингтон украинского президента Владимир Зеленского. Во время совместной пресс-конференции престарелый лидер США перепутал Украину с Ираном, заявив, что украинское правительство должно продолжать предоставлять фундаментальные услуги иранскому народу.

В ноябре, когда Байдену исполнилось 80 лет, читали британской Daily Mail вместо поздравлений пожелали ему поскорее уйти в отставку, указав на его проблемы с памятью и здоровьем в целом. Комментаторы выразили беспокойство, что явно больной человек представляет интересы большинства жителей США, имеет доступ к «ядерной кнопке», да ее еще и собирается выдвигать свою кандидатуру на очередной президентский срок.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему экс-президент США Дональд Трамп назвал действующего американского лидера Джо Байдена умственно отсталым.

+1° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 31 декабря

Последние новости

20:50
ТОП-10 способов дешево украсить квартиру к Новому году
20:45
«Излучайте добро»: солистка Artik & Asti Севиль поздравила россиян с Новым годом
20:40
ТОП легких угощений для детского праздничного стола
20:30
Удача Водяного Кролика: в чем встречать Новый год — 2023
20:20
«Стараюсь работать»: почему Родион Газманов не встречает Новый год с семьей
20:10
Мятая рубашка и йога: Джаред Лето восхитил поклонников откровенной фотосессией

Сейчас читают

Черный день для ВСУ: российская артиллерия перемолола очередные HIMARS и М777
Надя Ручка об отношениях: Разве только мужчина хочет секса? А ты не хочешь?
SHAMAN в поздравлении с Новым годом поблагодарил за поддержку его творчества
Как обухом по голове: Никоненко в шоке из-за смерти своего друга Артемьева

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023