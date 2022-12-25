Трамп назвал Байдена умственно отсталым и пожелал всем любви

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева 53

Бывший президент США опубликовал свое рождественское поздравление.

Трамп назвал Байдена умственно отсталым и пожелал всем любви

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

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Тема:
Выборы президента США 2024

Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал действующего американского лидера Джо Байдена умственно отсталым. Трамп решил уколоть своего оппонента на будущих выборах в 2024 году в своем рождественском поздравлении.

«Всем счастливого Рождества, включая радикальных левых марксистов, которые пытаются уничтожить нашу страну, Федеральное бюро расследований, которое незаконно принуждает и платит социальным и увечным вещательным медиа за продвижение умственно отсталого демократа над блестящим, проницательным и любящим США Дональдом Трампом», — написал политик в социальной сети.

Дональд Трамп также назвал Минюст Штатов министерством несправедливости. Завершил свое поздравление бывший президент, пожелав всем любви.

Трамп не впервые жестко критикует Байдена, как и ставит под сомнения его решения. К примеру, он назвал позором для США сделку по обмену Бута на Грайнер. Обмен курировал именно Джозеф Байден, которого впоследствие и благодарила баскетболистка-наркоманка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, сможет ли Трамп победить на выборах президента США.

Тема:
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