Трамп назвал Байдена умственно отсталым и пожелал всем любви
Бывший президент США опубликовал свое рождественское поздравление.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков
Экс-президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал действующего американского лидера Джо Байдена умственно отсталым. Трамп решил уколоть своего оппонента на будущих выборах в 2024 году в своем рождественском поздравлении.
«Всем счастливого Рождества, включая радикальных левых марксистов, которые пытаются уничтожить нашу страну, Федеральное бюро расследований, которое незаконно принуждает и платит социальным и увечным вещательным медиа за продвижение умственно отсталого демократа над блестящим, проницательным и любящим США Дональдом Трампом», — написал политик в социальной сети.
Дональд Трамп также назвал Минюст Штатов министерством несправедливости. Завершил свое поздравление бывший президент, пожелав всем любви.
Трамп не впервые жестко критикует Байдена, как и ставит под сомнения его решения. К примеру, он назвал позором для США сделку по обмену Бута на Грайнер. Обмен курировал именно Джозеф Байден, которого впоследствие и благодарила баскетболистка-наркоманка.
Ранее 5-tv.ru сообщал, сможет ли Трамп победить на выборах президента США.
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