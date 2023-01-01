Ресторан загорелся в центре Москвы

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 4 495

На месте ЧП уже работают экстренные службы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Фото, видео: Христофоров Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

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Деревянный ресторан загорелся в центре Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло в трехэтажном здании, расположенном на 1-м Волконском переулке. На месте уже работают экстренные службы.

Как уточнили главном управлении МЧС РФ по столице, открытое горение изначально происходило на первом этаже, где был очаг. В эти минуты уже стало ясно, что пламя распространилось и на второй, и на третий этажи административного здания. 

Информации о погибших и пострадавших не поступало. По имеющимся данным, в момент ЧП людей в ресторане не было совсем.

В МЧС подчеркнули, что в здании находится газовый баллон, вследствие чего есть определенные риски.

Ранее 5-tv.ru сообщал о взрыве вблизи аэропорта в Кабуле.

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