Деревянный ресторан загорелся в центре Москвы. Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло в трехэтажном здании, расположенном на 1-м Волконском переулке. На месте уже работают экстренные службы.

Как уточнили главном управлении МЧС РФ по столице, открытое горение изначально происходило на первом этаже, где был очаг. В эти минуты уже стало ясно, что пламя распространилось и на второй, и на третий этажи административного здания.

Информации о погибших и пострадавших не поступало. По имеющимся данным, в момент ЧП людей в ресторане не было совсем.

В МЧС подчеркнули, что в здании находится газовый баллон, вследствие чего есть определенные риски.

Ранее 5-tv.ru сообщал о взрыве вблизи аэропорта в Кабуле.