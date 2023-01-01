Умерла певица Анита Поинтер из группы The Pointer Sisters

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 109

Знаменитости было 74 года. Что стало причиной трагедии?

Умерла певица Анита Поинтер из группы The Pointer Sisters

Фото: www.globallookpress.com / Jason Moore

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Ушла из жизни американская певица, участница группы The Pointer Sisters, Анита Поинтер. Об этом сообщило издание Hollywood Reporter со ссылкой на агента и родственников исполнительницы.

Агент певицы рассказал, что Поинтер несколько лет боролась с раком. Умерла она на 75-м году жизни в окружении близких людей.

«Несмотря на то что мы глубоко опечалены утратой Аниты, нас утешает осознание того, что теперь она вместе со своей дочерью Джадой и сестрами Джун и Бонни обрела покой», — подчеркнул агент.

Группа The Pointer Sisters была создана в 1969 году, появилась она благодаря сестрам Бонни и Джун Поинтер. Позже к ним присоединились Анита и Рут Поинтер. Одна из самым популярных песен коллектива - сингл Fairytale, именно он и принес широкую известность группе. 

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