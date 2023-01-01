«Надеюсь, ты сгоришь в аду»: за что американцы «прокляли» Джо Байдена

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 4 978

Байден подвергся жесткой критике во время вывода американских войск из Афганистана

«Надеюсь, ты сгоришь в аду»: за что американцы «прокляли» Джо Байдена

Фото: www.globallookpress.com / Yuri Gripas - Pool via CNP

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Президент США пребывал в глубоком расстройстве из-за резкой критики.

Во время вывода американских войск из Афганистана президент США Джо Байден находился в глубоком расстройстве. Об этом пишет Крис Уиппл в своей книге «Битва его жизни: внутри Белого дома Джо Байдена».

Автор уточнил, что Байден даже страдал бессонницей. Виной всему — резкая критика по поводу вывода войск.

«Пока американские войска находились на земле, как сказал мне один из близких друзей Байдена, президент почти не спал», — цитирует автора издание Страна.ua.

Глава США находился в Дувре, куда прибыли тела 13 погибших военнослужащих. Все они умерли в результате теракта в Кабуле в последние дни вывода американских войск.

«Надеюсь, ты сгоришь в аду!» — крикнул Байдену член семьи одного из погибших.

Как автор книги узнал от бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, после этого президент несколько дней находился в глубокой печали и был подавлен.

«После этого Джо Байден сказал старшему помощнику Белого дома: «Вот что значит быть президентом», — написал Уиппл.

Опросы показывают, что 71% американцев не хотят, чтобы действующий президент страны Джо Байден баллотировался на второй срок в 2024 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что американцы высмеяли Байдена за его планы на 2023 год.

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