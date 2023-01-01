Вооруженный человек пытался проникнуть на инаугурацию Лулы да Силвы

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 39

Мужчину задержали со взрывным устройством в руках.

Вооруженный человек пытался проникнуть на инаугурацию Лулы да Силвы

Фото: Reuters / STRINGER

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ЧП произошло в разгар церемонии инаугурации Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Бразилии. Как подчеркивают местные СМИ, на мероприятие пытался проникнуть вооруженный человек.

В настоящее время известно, что мужчину задержали со взрывным устройством в руках. Детали случившегося уточняются.

«Российская газета» отмечает напряженную обстановку с безопасностью в Бразилии накануне проведения церемонии. Буквально на каждом углу властям пришлось ставить патрули, вводить в эксплуатацию камеры наблюдения и внедрять прочие схемы проверок. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала украинского диверсанта под Херсоном за сотрудничество с СБУ.

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