Повереннова поделилась с поклонниками своими секретами красоты и молодости

Актриса рассказала, какие операции считает уместными, а какие недопустимыми.

50-летняя актриса Дарья Повереннова — широко известная российской публике по работам в сериалах «Бригада» и «Меч», а также фильму «Слабости сильной женщины» — продолжает демонстрировать красоту, свежесть и стройность, что подписчики телезвезды могут наблюдать в социальных сетях актрисы.

Дарья ведет активный образ жизни, следит за питанием и много времени проводит на свежем воздухе. Но, как выяснилось, это отнюдь не полная формула ее молодости и красоты. Актриса честно рассказала в интервью the Voice, что пользуется услугами косметологов и делает «уколы красоты».

Женщина не считает предосудительным поставить филлеры или сделать нитевой лифтинг. Но актриса старается не злоупотреблять этими операциями, чтобы не превратить милое личико в безэмоциональную маску. Но Дарья отмечает, что никогда не накачивала губы и щеки, и не собирается делать этого впредь.

«Филлеры в те места, где ушел объем, например, носослезная борозда, я могу сделать, чтобы именно этот объем восстановить, — сказала артистка. — Но филлеры в губы, щеки… Мне почему-то говорят: „У вас щеки!“. У меня всю жизнь щеки. Этого я не делаю. Филлеры мне вкачивать в щеки как-то глупо. А губы у меня такие, какие есть всю жизнь».

Фанаты актрисы благосклонно отнеслись к признаниям Поверенновой.

Ранее 5-tv.ru писал, как Повереннова ответила на вопросы о пластике лица.