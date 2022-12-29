«Скрипит зубами»: Лена Миро раскрыла секрет бессонных ночей Ксении Бородиной

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 44

Блогер Миро объяснила бессонницу Бородиной мыслями о Курбане Омарове

«Скрипит зубами»: Лена Миро раскрыла секрет бессонных ночей Ксении Бородиной

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Знаменитость отдыхает в Тайланде на роскошной вилле, и покой ей только снится.

Блогер и журналист Лена Миро нашла объяснение бессонным ночам телеведущей Ксении Бородиной. Знаменитость сейчас вместе с детьми и мамой отдыхает на роскошной вилле в Тайланде, но и 33 удовольствия не позволяют ведущей «Дома-2» полностью расслабиться и даже заснуть. Дело — в Курбане Омарове, считает Миро.

«Курбана рядом нет, вот, на мой взгляд, и причина. Развлекается где-то, живет хорошо, а Ксюндель скрипит зубами в подушку, пытаясь уснуть. Но — никак», — не сдержала иронии она в своем микроблоге.

Она не упустила возможности ткнуть носом Ксению в ее безграмотность. Та накануне в одном из постов, рассуждая о бессоннице из-за разницы во времени, написала слово пояс через букву «е» — непростительная ошибка для журналиста, дала понять Миро.

«На месте Ксюнделя, стоило бы позавидовать лучше тем, кто пишет без ошибок слово «пояс», — рекомендовала знаменитости Миро.

Блогер полагает, что знаменитости вообще стоило оставаться дома, раз жизнь давала знаки один за другим. Мучиться в таком случае не пришлось никому: ни маме, получившей стресс из-за паспорта, ни телеведущей, мучающейся от бессонницы.

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