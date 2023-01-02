Daily Mail: премьер Британии Сунак столкнулся с ужасающей реальностью в стране

С самого начала 2023 года премьер-министр Великобритании Риши Сунак столкнулся с серьезными проблемами внутри страны. Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

Первым критическим вопросом стала ситуация в системе здравоохранения Великобритании. По заявлению главного врача скорой помощи страны, из-за сбоев в отделениях еженедельно погибают до 500 человек.

Еще одна проблема, с которой столкнулся Риши Сунак, — неконтролируемый поток мигрантов в страну. Несмотря на усилия кабмина, за прошлый год в Великобританию попало больше 45 тысяч мигрантов, пересекших границу через Ла-Манш.

Также ситуация в стране усугубляется из-за забастовок профсоюзов. Высока вероятность, что они могут привести к остановке железных дорог. Кроме этого, к забастовкам могут присоединиться сотрудники скорой помощи.

«Это помимо ряда других текущих проблем, таких как стремительный рост инфляции и кризис стоимости жизни», — пишет The Daily Mail.

При этом в своем новогоднем обращении Риши Сунак подтвердил, что нынешняя ситуация в Великобритании действительно стала непростой, а для решения кризиса у власти есть менее двух лет.

Ранее Риши Сунака, сменившего на посту премьер-министра Бориса Джонсона, высмеяли за высказывание о борьбе Великобритании за свободу.