Daily Mail: премьер Британии Сунак столкнулся с ужасающей реальностью в стране

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 13

В Соединенном Королевстве накопилось масса проблем, которые уже привели к кризису. Что будет дальше?

Daily Mail: премьер Британии Сунак столкнулся с ужасающей реальностью в стране

Фото: www.globallookpress.com / Pool

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С самого начала 2023 года премьер-министр Великобритании Риши Сунак столкнулся с серьезными проблемами внутри страны. Об этом пишет таблоид The Daily Mail.

Первым критическим вопросом стала ситуация в системе здравоохранения Великобритании. По заявлению главного врача скорой помощи страны, из-за сбоев в отделениях еженедельно погибают до 500 человек.

Еще одна проблема, с которой столкнулся Риши Сунак, — неконтролируемый поток мигрантов в страну. Несмотря на усилия кабмина, за прошлый год в Великобританию попало больше 45 тысяч мигрантов, пересекших границу через Ла-Манш.

Также ситуация в стране усугубляется из-за забастовок профсоюзов. Высока вероятность, что они могут привести к остановке железных дорог. Кроме этого, к забастовкам могут присоединиться сотрудники скорой помощи.

«Это помимо ряда других текущих проблем, таких как стремительный рост инфляции и кризис стоимости жизни», — пишет The Daily Mail.

При этом в своем новогоднем обращении Риши Сунак подтвердил, что нынешняя ситуация в Великобритании действительно стала непростой, а для решения кризиса у власти есть менее двух лет.

Ранее Риши Сунака, сменившего на посту премьер-министра Бориса Джонсона, высмеяли за высказывание о борьбе Великобритании за свободу.

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