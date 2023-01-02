«Осталась с одним спектаклем»: Лия Ахеджакова может лишиться работы в театре

Легенда советского кино и театра недоумевает, почему подверглась «травле» и может полностью лишиться работы.

Артистка театра и кино Лия Ахеджакова, поддавшаяся антироссийским настроениям, предала страну и подвергла ее действия жесткой критике. Ранее из-за такой позиции он нее отвернулись коллеги. Теперь же звезда пожаловалась на нехватку работы. Обо всех сложностях артистка рассказала в эфире радиостанции «Дождь»*.

Лия Ахеджакова сообщила, что в последнее время ей не только не дают новых ролей, но и пытаются отобрать старые.

«Я осталась с одним спектаклем, который играю много-много лет. Сейчас появились требования, чтобы меня и из него выгнали. Я даже не знаю, чем вызвала такую ненависть», — поделилась переживаниями 84-летняя артистка.

В начале 2023 года Ахеджакова должна была поучаствовать в постановке «Мой внук Вениамин» в питерском ДК «Выборгский», но в здании начали ремонтировать электрику. Когда теперь состоится премьера, не известно, но зрителям уже предложили сдать билеты.

Изначально артистка не связывала произошедшее со своими антироссийскими высказываниями, но сейчас звезда «Служебного романа» не исключает, что подверглась травле.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как актриса «Современника» прокомментировала слухи о том, что якобы перечислила в поддержку ВСУ десять тысяч долларов.

* — признан иноагентом в РФ.