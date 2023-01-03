«Маня, у нас же все впереди?»: Аверин романтично предложил выйти замуж Порошиной

Актеры познакомились около 30 лет, когда учились в театральном институте. Тогда-то Аверин, по его признанию, окончательно и бесповоротно влюбился в коллегу.

Максим Аверин, считающийся уже долгие годы завидным женихом, сделал шокирующее, но приятное признание. В эфире федерального канала он, встав на колено перед коллегой Марией Порошиной, предложил ей выйти за него замуж.

«Маня, ну у нас же еще все впереди? Может быть, когда-нибудь ты найдешь во мне свою причину?» — обратился Аверин к Порошиной.

Актриса, как и публика, были удивлены такому признанию. Но, чуть придя в себя, дала неожиданный и интригующий ответ.

«Я подумаю лет десять, а потом отвечу», — сказала Порошина.

Аверин же ничуть не смутился. Он рассказал, что с коллегой познакомился еще в студенческие годы, порядка 30 лет назад. Тогда обоим было всего 18 лет. Они были молодые, красивые, талантливые и жаждущие любви и приключений.

«Нельзя не влюбиться в эти большие карие глаза! Прекрасные и нежные карие глаза. Моя мама мечтала, чтобы я женился на Машке. Всегда переживала, что этого не состоялось», — добавил он.

К слову, в тот момент, когда Аверин влюбился в Порошину, она была увлечена романом с коллегой Гошей Куценко. От него в 1996 году родила дочку Полину. Спустя время актриса вышла замуж за Илью Древнова. Родила от него трех дочек: Серафиму, Аграфену и Глафиру, но в 2018-м рассталась с ним. А через год стала в пятый раз мамой, на свет появился сын Андрей. Но кто его папа Порошина скрывает до сих пор.

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