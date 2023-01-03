Еще одна спецоперация? Эксперт спрогнозировал новые конфликты в 2023 году

Разногласия между двумя государствами не всегда решаются путем дипломатии.

Главные вооруженные противостояния в 2023 году зафиксируются вокруг сформировавшихся конфликтов, где уже начались боевые действия. Во-первых, это кризис на Украине, а во-вторых — динамичный рост напряженности вокруг Тайваня. Такое мнение выразил политический аналитик Александр Асафов в беседе с Lenta.ru.

«Напряженность вокруг Тайваня не планирует снижаться несмотря на заявления США о том, что они не настаивают на независимости острова <…> Кроме того, существует масса других горячих или тлеющих точек. Это, прежде всего, Ближний Восток, Турция и ее противостояние с курдами», — объяснил он.

В том числе эксперт отметил, что нельзя прогнозировать новые решения турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. В этом году в Турции проходят выборы главы государства, поэтому политик может повысить репутацию с помощью проведения специальной военной операции.

Помимо этого в зоне риска находятся Афганистан, индо-пакистанский конфликт и Карабах, там тоже не исключены новые столкновения. Сейчас мир пребывает в трудной и хаотичной динамике, поэтому военные конфликты нельзя наверняка предсказать, разногласия могут возникнуть неожиданно между любыми государствами. Это связано с тем, что у крупных геополитических акторов родилось стремление решать трудности экономики через вливания в Военно-промышленный комплекс (ВПК).

Асафов объяснил, что вопрос Косово тоже достаточно волнительный. То, что ситуация усугубится до боевых действий не так вероятно, тем более, Сербия уже объяснила, что изменит позицию по санкциям и другим вопросам в случае сильного давления.

«И Косово, и Сербия движутся в ЕС, но вопросы эскалации и деэскалации решаются в Вашингтоне. Вопрос перехода конфликта в острую фазу маловероятен, потому что директивным менеджментом занимаются именно американцы», — объяснил аналитик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД России обвинил Косово в эскалации конфликта под влиянием США и Евросоюза.