Уиткофф назвал содержательными прошедшие переговоры с Зеленским

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 28 0

Накануне спецпосланник президента США и зять американского лидера Джаред Кушнер провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремле.

Переговоры Зеленского с представителями США: новости

Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

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Переговоры спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с президентом Украины Владимиром Зеленским прошли содержательно. Об этом сообщил Уиткофф, его слова приводит «Страна.ua» в Telegram-канале.

«Мы оптимистично настроены и готовы продолжать работу — столько, сколько потребуется», — сказал Уиткофф.

Как сообщает американский портал Axios со ссылкой на источники, знакомые с ходом встречи, Зеленский обсудил с американской стороной подготовку Украины к продолжению боевых действий в зимний период. В свою очередь, Уиткофф и Джаред Кушнер заявили о стремлении добиться прорыва в переговорах до наступления зимы.

Источник также положительно оценил динамику переговоров. По его словам, у сторон есть реальные перспективы, если все участники приложат необходимые усилия.

Накануне Уиткофф и Кушнер провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Встреча продолжалась около трех часов. Помощник российского лидера Юрий Ушаков отметил, что американские представители тщательно подготовились к визиту и представили свои соображения относительно возможных путей урегулирования конфликта.

На следующий день, 6 сентября, Уиткофф и Кушнер прибыли в Киев, где встретились с Зеленским у стен Софии Киевской. Перед переговорами украинский лидер провел совещание со своей переговорной группой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал сам факт открытого диалога между Москвой и Вашингтоном позитивным сигналом. По его словам, такие контакты укрепляют канал связи между странами и позволяют российскому президенту доносить важные для него позиции. Песков отметил, что договоренности Путина и Дональда Трампа, достигнутые в Анкоридже, продолжают находить отражение в обсуждении урегулирования конфликта на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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