Хотели напоить? Уиткоффа и Кушнера встретили в Киеве дешевым вином

Мировые СМИ сегодня разбирают итоги переговорного марафона американских спецпосланников — Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. После Москвы они отправились в Киев — и, судя по первым оценкам, две встречи прошли в совершенно разной атмосфере. Associated Press называет поездку в Киев первой за полгода дипломатической миссией такого уровня. Reuters обращает внимание на главное: переговоры в Москве и Киеве могут открыть дорогу к возобновлению диалога между сторонами конфликта.

Теперь слово за Трампом — американский президент ждет возвращения своих посланников, чтобы лично обсудить результаты их поездки. А пока в Киеве уже успели и пошутить над американскими гостями, и пожаловаться на то, что в Москву они ездят чаще. Что отвечали Уиткофф и Кушнер, и чего в итоге удалось добиться за эти 48 часов — в материале корреспондента «Известий» Павла Матвеева.

Украинский политик демонстрирует, а дальше подарит американцам майку с надписью «Киевский режим». Явная отсылка к тому, как киевский режим называют в Москве.

Давид Арахамия родился в Сочи и имеет гражданство США — в общем, «украинец» до мозга костей. Имеет право паясничать, но выглядит это мелковато. Тут все-таки политика.

В отличие от встречи американцев с президентом России, украинская встреча больше похожа на шоу. В поезде, на котором Уиткофф с Кушнером добирались до Киева из Польши, запустили бегущую строку «поезд мира» и пытались напоить гостей дешевым вином — никто не притронулся. Уиткофф потом, похоже, немного съязвил.

«Президент Зеленский сказал, что мне не понравился поезд. Мне очень понравился поезд, президент Зеленский. Я прекрасно провел в нем время. Это напомнило мне о тех днях, когда я ездил на поезде навестить свою бабушку во Флориде, и это было здорово. Мы с Джаредом прекрасно провели время», — сказал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Понял Зеленский подкол насчет бабушки или нет — в общем, никому не интересно. Но факт, что он жаловался: мол, в Россию Уиткофф с Кушнером ездят часто, а к нему — в первый раз. Уиткофф парировал.

«Я примерно восемь раз был в Москве и встречался с президентом Путиным и его командой. Мы с Джаредом вместе как минимум были там три раза. Президент Путин и его команда всегда относились к нам с уважением. Взаимоотношения имеют решающее значение для разрешения подобных конфликтов. Сначала мы встретились с президентом Путиным. Нам нужно было услышать его позицию. У нас с ним состоялся хороший конкретный разговор, о котором мы проинформировали президента Зеленского и его команду. Надеюсь, мы конструктивно начали этот процесс за последние 48 часов», — добавил Уиткофф.

Кушнер, молчавший в Москве, на Украине разговорился. Про разговор по-русски.

«Когда у нас проходила трехсторонняя встреча, нам со Стивом, если честно, было гораздо проще, потому что все разговаривали друг с другом напрямую. Нам не приходилось объяснять украинцам позицию России, а российской стороне — позицию Украины. Все разговаривали друг с другом по-русски и обсуждали эти вопросы, на самом деле, в очень дружелюбной манере. Все общение шло на русском языке, и, думаю, это было очень продуктивно. Поэтому мы надеемся вернуться к такому формату», — сказал спецпосланник президента США Джаред Кушнер.

Зеленский все время говорил про грядущую холодную зиму и то, как им необходимы американские Patriot. Американцев же больше интересует трехсторонний диалог Россия — США — Украина. К этому все время возвращался не только Кушнер, но и Уиткофф.

«Мы стремимся к дипломатическому урегулированию этого конфликта, а не к его силовому решению. Именно к этому всегда стремится президент Трамп. В Москве мы добились значительного прогресса. Мы услышали новые идеи. Президент Зеленский говорил о трехсторонней встрече, о проведении которой, как мы надеемся, будет объявлено в ближайшее время», — сказал Уиткофф.

Конкретики впрочем никто не представил. Говорят только, что Трамп скоро будет звонить Путину. А, да, в Киев еще приезжали советники по национальной безопасности Великобритании, Германии, Франции. Тоже о чем-то говорили. Но их мнение, похоже, Вашингтон не интересует.

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