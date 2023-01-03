Сестра покойной Фриске показала человека, которого ждала всю жизнь

Сестра знаменитой вокалистки счастлива воспитывать родную принцессу и готова для нее на все.

Прошедший год стал самым счастливым и ярким для семьи покойной певицы Жанны Фриске. Ее родственники немного оправились после пережитой трагедии и заново научились радоваться прелестям жизни. Особенно положительные изменения произошли благодаря появлению еще одного члена семьи — малышки Луны, дочери Натальи Фриске, сестры легендарной исполнительницы.

Девочка родилась 8 апреля в 2022 году. Она была очень долгожданным чудом, мама с нетерпением считала деньки до ее появления на свет. Фриске-младшая впервые стала мамой в свои 36 лет. Сейчас она вовсю наслаждается этой ролью и рассказывает поклонникам, как счастлива воспитывать дочь. С отцом красавицы стилистом Александром Титовым она разорвала отношения и не собирается поддерживать связь.

В своих соцсетях Наталья впервые показала фото девочки, издание Teleprogramma.pro опубликовало трогательный снимок. По словам сестры покойной певицы, именно рождение маленькой наследницы стало самым важным итогом прошлого года.

К слову, с приходом зимы Наталье стало труднее растить малышку. Из-за наступивших холодов приходится надевать слишком много одежды. Однако Фриске не одна заботится о Луне, в этом ей помогают бабушка и дедушка ребенка.

«Она деда очень сильно любит. Она с ним прямо нашла общий язык. Бабушку она, естественно, тоже очень сильно любит. Но дед для нее вообще… Единственный мужчина в семье и она его обожает», — рассказывала новоиспеченная мама.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Наталья Фриске после родов рискует повторить судьбу знаменитой сестры.