Блогер призналась, что имеет сложности с кожей. Что именно беспокоит звезду?

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза готовится отправиться в Турцию ради собственной красоты. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

Девушка рассчитывает обратиться в зарубежную клинику, чтобы убрать пигментацию на лбу. До этого она признавалась, что именно из-за пятен ненавидит эту часть лица.

Айза поделилась переживаниями из-за пигментации на лбу. Instagram* / aizalovesam

Ранее Айза уже пыталась избавиться от пигментации, но так и не довела дело до конца. Она уехала из Москвы, прервав лечение, и только усугубила ситуацию. Теперь Айза рассчитывает на помощь турецких специалистов, сообщает Газета.ру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бывшая жена Гуфа, воспитывающая двух сыновей, неоднократно жаловалась подписчикам на нехватку денег. Несмотря на это, ей удалось приобрести новый роскошный особняк. Также недоумение у поклонников вызвал один из образов Айзы, стоимость которого превысила 12 миллионов рублей.

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