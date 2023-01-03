Отдать или продать: что делать с ненужными новогодними подарками

Всегда можно отдать подарки на благотворительность.

Новый год прошел, а ненужные подарки, которые вам надарили родственники и друзья — остались. Ну, не всем же подаркам быть действительно дорогими для вас? Например, если кто-то подарил вам пятую кастрюлю, куда ей девать? Есть несколько вариантов.

Во-первых, подарки, которые вам не нужны, всегда можно передарить, пишет Газета.ру. Однако стоит быть готовым к тому, что этот же подарок может к вам вернуться через какое-то время.

Также можно вернуть свой подарок обратно в магазин и получить его деньгами. Однако это возможно только в том случае, если у вас есть чек.

Если нет — выставляйте на продажу. Или же, просто отдайте бесплатно тому, кто действительно нуждается в этой вещи и не может себе позволить ее купить. Кстати, еще одно доброе дело — отдать подарки на благотворительность.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие подарки категорически нельзя дарить на Новый год и почему. Например, многие приметы, связанные с подарками имеют рациональное зерно и родились в простых бытовых ситуациях.

О колюще-режущие предметы можно легко пораниться, а носовые платки ассоциируются с тем, что ими утирают слезы. Однако при выборе презента больше важны намерения дарителя, а не предполагаемые последствия неправильного использования предмета.