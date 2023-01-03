Отдать или продать: что делать с ненужными новогодними подарками

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 45

Ненужные подарки можно отдать нуждающимся или продать

Отдать или продать: что делать с ненужными новогодними подарками

Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl

Читайте нас в: Дзен Новости

Всегда можно отдать подарки на благотворительность.

Новый год прошел, а ненужные подарки, которые вам надарили родственники и друзья — остались. Ну, не всем же подаркам быть действительно дорогими для вас? Например, если кто-то подарил вам пятую кастрюлю, куда ей девать? Есть несколько вариантов.

Во-первых, подарки, которые вам не нужны, всегда можно передарить, пишет Газета.ру. Однако стоит быть готовым к тому, что этот же подарок может к вам вернуться через какое-то время.

Также можно вернуть свой подарок обратно в магазин и получить его деньгами. Однако это возможно только в том случае, если у вас есть чек.

Если нет — выставляйте на продажу. Или же, просто отдайте бесплатно тому, кто действительно нуждается в этой вещи и не может себе позволить ее купить. Кстати, еще одно доброе дело — отдать подарки на благотворительность.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие подарки категорически нельзя дарить на Новый год и почему. Например, многие приметы, связанные с подарками имеют рациональное зерно и родились в простых бытовых ситуациях.

О колюще-режущие предметы можно легко пораниться, а носовые платки ассоциируются с тем, что ими утирают слезы. Однако при выборе презента больше важны намерения дарителя, а не предполагаемые последствия неправильного использования предмета.

+3° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
Илья Муромец или Юлий: кто вы из мультфильма «Три богатыря» по гороскопу

Последние новости

22:23
«Тянет на премию Дарвина»: Захарова поставила «диагноз» министру культуры Литвы
22:04
«Безнравственно»: фанаты заподозрили Петросяна в краже у коллеги
21:51
Умер экс-председатель Верховного совета РСФСР Руслан Хасбулатов
21:45
Захарова предостерегла от попыток оправдания лозунга «Слава Украине»
21:26
СК РФ раскрыл жуткие подробности смерти красотки в бюстье и стрингах в отеле Москвы
21:14
Айза планирует тур в Турцию «за новым лбом» — фото

Сейчас читают

СК РФ раскрыл жуткие подробности смерти красотки в бюстье и стрингах в отеле Москвы
Четырехлетняя девочка спасла от пожара двух инвалидов, пока ждала Деда Мороза
Сослуживец повторивших подвиг Гастелло летчиков раскрыл всю правду о них в интервью
Как обухом по голове: Никоненко в шоке из-за смерти своего друга Артемьева

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023