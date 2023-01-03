Противозачаточное для него: как работает инновационный мужской контрацептив

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 335

Врач-андролог Фомин: противозачаточный мужской гель не опасен для здоровья женщин

Фото, видео: www.globallookpress.com / Georgiy Rozov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Специалист оценил эффективность и риски использования недавно изобретенного противозачаточного гидрогеля для мужчин.

Новый вид мужского негормонального контрацептива — противозачаточный гидрогель, об изобретении которого было объявлено в конце прошлого года, условно можно отнести к механическим способам контрацепции. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал, врач-эндокринолог, андролог Александр Фомин.

Он отметил, что гель выступает барьером, который механически препятствует перемещению половых клеток по мужским семенным канатикам и их дальнейшему попаданию в женское влагалище.

«Из яичек сперматозоиды по канатикам перемещаются в область предстательной железы, где смешиваются со спермой и во время эякуляции попадают в женский организм, во влагалище. Так вот данная технология позволяет создать механическое препятствие для этого. Гель закрывает просвет семенного канальчика, условно говоря, создает пробку и сперматозоиды из яичка не могут попасть в семенную жидкость», — пояснил Фомин.

По его словам, для женщины такой способ контрацепции не представляет никакой опасности, кроме риска, собственно, забеременеть. Это может произойти, если медицинская процедура введения гидрогеля будет некачественно проведена мужчине и просветы семенных канатиков будут не полностью закрыты для проникновения через них сперматозоидов.

Что касается мужчин, то у них существует теоретическая вероятность внесения инфекции и возникновения воспалительного процесса в месте введения гидрогеля. Впоследствии это грозит появлением спаек внутри канатика, которые будут постоянно препятствовать прохождению сперматозоидов.

Однако на репродуктивной функции мужчины это в любом случает не отразится, подчеркнул врач.

«Даже если разовьется так называемая обтурационная азооспермия, при которой не смогут проходить сперматозоиды, то всегда остается возможность их получения непосредственно из яичек. Но это уже вспомогательная репродуктивная технология», — отметил Фомин.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему у мужчин во всем мире снизилась фертильность.

+3° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
Илья Муромец или Юлий: кто вы из мультфильма «Три богатыря» по гороскопу

Последние новости

20:51
Четырехлетняя девочка спасла от пожара двух инвалидов, пока ждала Деда Мороза
20:42
В США впервые казнят трансгендера
20:32
Опубликованы кадры уничтожения позиций ВСУ на соледарском направлении
20:18
Противозачаточное для него: как работает инновационный мужской контрацептив
20:11
B США назвали условие для передачи Киеву замороженных активов России от Германии
19:53
Соседов о скандале с Меладзе: «Ему нужно покинуть Россию навсегда. Я мечтаю»

Сейчас читают

«Не хочу никого ненавидеть»: Меладзе оправдался за поддержку националистов
Сослуживец повторивших подвиг Гастелло летчиков раскрыл всю правду о них в интервью
Мумифицированную красотку в бюстье и стрингах обнаружили в отеле Москвы
Как обухом по голове: Никоненко в шоке из-за смерти своего друга Артемьева

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023