Противозачаточное для него: как работает инновационный мужской контрацептив

Специалист оценил эффективность и риски использования недавно изобретенного противозачаточного гидрогеля для мужчин.

Новый вид мужского негормонального контрацептива — противозачаточный гидрогель, об изобретении которого было объявлено в конце прошлого года, условно можно отнести к механическим способам контрацепции. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал, врач-эндокринолог, андролог Александр Фомин.

Он отметил, что гель выступает барьером, который механически препятствует перемещению половых клеток по мужским семенным канатикам и их дальнейшему попаданию в женское влагалище.

«Из яичек сперматозоиды по канатикам перемещаются в область предстательной железы, где смешиваются со спермой и во время эякуляции попадают в женский организм, во влагалище. Так вот данная технология позволяет создать механическое препятствие для этого. Гель закрывает просвет семенного канальчика, условно говоря, создает пробку и сперматозоиды из яичка не могут попасть в семенную жидкость», — пояснил Фомин.

По его словам, для женщины такой способ контрацепции не представляет никакой опасности, кроме риска, собственно, забеременеть. Это может произойти, если медицинская процедура введения гидрогеля будет некачественно проведена мужчине и просветы семенных канатиков будут не полностью закрыты для проникновения через них сперматозоидов.

Что касается мужчин, то у них существует теоретическая вероятность внесения инфекции и возникновения воспалительного процесса в месте введения гидрогеля. Впоследствии это грозит появлением спаек внутри канатика, которые будут постоянно препятствовать прохождению сперматозоидов.

Однако на репродуктивной функции мужчины это в любом случает не отразится, подчеркнул врач.

«Даже если разовьется так называемая обтурационная азооспермия, при которой не смогут проходить сперматозоиды, то всегда остается возможность их получения непосредственно из яичек. Но это уже вспомогательная репродуктивная технология», — отметил Фомин.

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