Репродуктивный кризис: почему мужская фертильность снизилась по всему миру

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 17

Репродуктолог Милютина: мы видим прогрессивное снижение качества спермы

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sigrid Gombert; gkb-31.ru; 5-tv.ru

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Медики дали некоторые рекомендации, которые помогут сберечь мужское здоровье.

Фертильность (способность к размножению — Прим.ред.) мужчин снижается по всему миру. Об этом заявили ученые Израиля. Раньше исследования проводились лишь в развитых странах, однако теперь стало известно, что процесс является глобальным. В Еврейском университете выявили уменьшение концентрации сперматозоидов у мужчин на всех континентах. Ситуацию прокомментировал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru уролог Армаис Камалов.

«С каждым годом Всемирная организация здравоохранения говорит об этом, и мы меняем нормы количества сперматозоидов. Это связано с многими проблемами, которые есть вокруг наших мужчин. Это и облучения, и радиация вокруг нас. Все это приводит к снижению сперматозоидов. Сегодня, в большей степени, к отсутствию детей приводит мужское бесплодие», — сказал собеседник, добавив, что проблема в действительности серьезная.

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha, Андрей Аркушаl; ВКонтакте / dr.miluria; 5-tv.ru

Также мнением на этот счет с 5-tv.ru поделилась репродуктолог Мария Милютина. По словам специалиста, процент мужского бесплодия растет с каждым годом. Собеседница отметила, что это связано с условиями внешней среды, питанием и даже с использованием пластика. Какого-то конкретного фактора не выявлено, но есть тенденция к снижению мужской репродуктивности. На способность к размножению, со слов Милютиной, меньше влияют вредные привычки. Репродуктолог подчеркнула, что проблема мужского бесплодия стоит уже сейчас. Кроме того, есть прогрессивное снижение качества спермы. Медик дала некоторые рекомендации, которые помогут сберечь мужское здоровье.

«Контроль веса, умеренная физическая нагрузка. Она ни в коем случае не должна быть чрезмерной. Не рекомендуется прием каких-то добавок, гормональных препаратов. Должна быть нормальная реакция на стрессы. Важна нормализация сна», — прокомментировала Милютина.

Доктор также пояснила, что нужно снижать использование гаджетов. В частности, андрологи рекомендуют не носить телефоны в карманах, не работать, ставя ноутбук на колени. Помимо этого, необходимо исключать перегревание яичек, нося нормальную одежду и не откладывать беременность на более поздние сроки. Вместе с тем мужчины способны зачать ребенка даже в весьма преклонном возрасте.

Ранее 5-tv.ru писал о том, есть ли гарантированный способ родить.

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