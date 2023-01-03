Звездопад и комета: какие астрономические события грядут в 2023 году

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 54

Астроном: в России можно будет наблюдать за падающими звездами

Звездопад и комета: какие астрономические события грядут в 2023 году

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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Лунное и солнечное затмения, Марс и Юпитер — все это россияне скоро могут увидеть.

Сегодня ночью, с 3 на 4 января, можно будет наблюдать звездопад Квадрантиды. Об этом заявил научный сотрудник Пулковской обсерватории Евгений Соколов для 78.ru. По его словам, прямо над головой можно будет увидеть до 110 падающих звезд.

Другое важное событие, которое отметил эксперт — звездопад Персеиды, который можно будет посмотреть с 13 по 14 августа.

«Сейчас к нам подлетает одна комета C/2022 E3. Она уже видна, правда только через телескоп. Просто глазами, к сожалению, ее не увидеть», — рассказывает Соколов.

А вот 5 мая и 28 октября ожидается лунное затмение. Солнечное затмение тоже ожидает россиян (в апреле и октябре), но оно пройдет незаметно.

«15 февраля произойдет соединение планет — Венеры и Нептуна. Это явление можно будет наблюдать через хороший телескоп», — добавил научный сотрудник.

Самое лучшее время для наблюдения за Марсом — первая половина 2023 года. По словам эксперта, его будет видно очень хорошо.

А вот ближе ко второй половине года начнется хорошее время для наблюдения Юпитера и Сатурна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кому из знаков зодиака повезет в Новом 2023 году.

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