Times of Israel: Блинкен попросил передать Лаврову тайное послание

Американские политики в очередной раз задумали провернуть «хитроумную» схему ради реализации корыстных целей. Как передает Times of Israel, госсекретарь США Энтони Блинкен поручил главе МИД Израиля Эли Коэну передать российскому коллеге Сергею Лаврову секретное послание.

«Блинкен вчера попросил [главу МИД Израиля Эли] Коэна передать послания Лаврову, но не сказал, о чем они», — подчеркивалось в заявлении, которое сделал один известный израильский дипломат.

URA.RU отмечает, что речь идет о большой схеме, где все детали якобы продуманы до мелочей. Ожидалось, что Коэн должен сначала позвонить своему коллеге из Украины Дмитрию Кулебе. Однако пока этого так и не произошло. Между тем, разговор Коэна и Лаврова уже состоялся. Стороны обсуждали проблематику кризиса в Незалежной и, конечно, отношения России и Израиля в будущем. Ни о каких посланиях беседы не шло.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер Нидерландов пообещал помочь Украине победить.