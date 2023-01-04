Правильно расстаться — большая наука. Китайский совет дня на среду, 4 января

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы Эксклюзив 130

Приготовьтесь к серьезному разговору.

Правильно расстаться — большая наука. Китайский совет дня на среду, 4 января

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 4 января?

В среду самое время начать или завершить отношения. Вот так, планово — назначить на этот день сложный разговор, разбор полетов, выяснение отношений. Энергии дня помогут пройти через эту непростую историю максимально комфортно и предсказуемо. Ну и само собой — приятные встречи и разговоры в этот день также очень благоприятны.

Совет дня: начните в среду какой-нибудь новое дело или проект. Или, по крайней мере обговорите условия его начала. Важно, чтобы в жизни появилось что-то новое. Шопинг, кстати, для этой цели тоже подойдет.

Предостережение дня: не стоит в среду 4 января играть свадеб. Если ваша — спонтанная — отложите ее на другую дату. Ну, а если запланированная, то будьте готовы к некоторым шероховатостям до и после ее проведения.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

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